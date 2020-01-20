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Новый посол США назвал перспективные сферы взаимодействия с Россией

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Новый посол США в РФ Джон Салливан, прибывший на прошлой неделе в Россию, рассчитывает на то, между странами продолжится сотрудничество по вопросам афганского и корейского урегулирования, Арктике и исследования космоса.

"Существуют и другие области взаимодействия между нашими странами, по которым США и Россия должны продолжать сотрудничество: Арктика, исследование космоса, поиск мирного решения афганского вопроса и денуклеаризация Корейского полуострова. В качестве посла США в РФ я рассчитываю на сотрудничество с российским правительством по этим и другим важным вопросам, представляющим интерес для наших стран", - сказал посол США в России Джон Салливан в видеозаписи, размещенной в фейсбуке американской дипмиссии в понедельник днем.

Он напомнил, что на посту замгоссекретаря Соединенных Штатов в круг его обязанностей "входило решение проблем мирового значения и руководство усилиями правительства США по взаимодействию с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая стратегическую безопасность и борьбу с терроризмом".

"Я могу с гордостью сказать, что наше сотрудничество по этим направлениям сделало мир более безопасным", - подчеркнул Салливан. Он заметил, что "быть послом - это больше, чем только работать над приоритетными вопросами государственной политики".

Посол "хотел бы сначала узнать Москву, а потом посетить другие российские города, включая Владивосток и Екатеринбург", где находятся американские генконсульства.

"И как хоккейный болельщик с многолетним стажем, я не могу дождаться, когда начну ходить на матчи с участием ряда лучших российских хоккеистов. Более того, возможно, что буду играть в хоккей время от времени", - заявил Салливан.

Американский дипломат прибыл в Москву в четверг, 16 января. Его привели к присяге в качестве нового посла США в России в декабре 2019 года. Ранее в том же месяце американские сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру Салливана в этой должности.

Джон Салливан США

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