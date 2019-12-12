Сенаторы поддержали кандидатуру Джона Салливана на пост посла США в России

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан Фото: Reuters

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американские сенаторы большинством голосов одобрили в четверг кандидатуру заместителя госсекретаря США Джона Салливана в должности нового американского посла в России.

"За" проголосовали 70 сенаторов из ста. Для утверждения кандидатуры Салливана в сенате было необходимо простое большинство голосов.

Занимавший ранее пост посла США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке в начале августа. Тогда газета The Salt Lake Tribune писала, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата. 2 октября посол подтвердил завершение своей дипломатической миссии.

Салливан начал работать на посту первого заместителя госсекретаря США 24 мая 2017 года. До вступления в эту должность он был партнером международной юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. С 2010 по 2016 год он был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономического сотрудничества между США и Ираком.

Салливан работал и в двух предыдущих администрациях на ключевых должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году он стал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего, в 2004 году министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана заместителем главного юрисконсульта министерства обороны США, с 2005 года по 2008 год он стал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2007 года по 2009 год был заместителем министра торговли США.

Салливан - уроженец Бостона (штат Массачусетс). Он получил степень бакалавра в университете Брауна в городе Провиденс и степень доктора права в Школе Колумбийского университета.