Поиск
ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Сенаторы поддержали кандидатуру Джона Салливана на пост посла США в России

Сенаторы поддержали кандидатуру Джона Салливана на пост посла США в России
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Фото: Reuters

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американские сенаторы большинством голосов одобрили в четверг кандидатуру заместителя госсекретаря США Джона Салливана в должности нового американского посла в России.

"За" проголосовали 70 сенаторов из ста. Для утверждения кандидатуры Салливана в сенате было необходимо простое большинство голосов.

Занимавший ранее пост посла США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке в начале августа. Тогда газета The Salt Lake Tribune писала, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата. 2 октября посол подтвердил завершение своей дипломатической миссии.

Салливан начал работать на посту первого заместителя госсекретаря США 24 мая 2017 года. До вступления в эту должность он был партнером международной юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. С 2010 по 2016 год он был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономического сотрудничества между США и Ираком.

Салливан работал и в двух предыдущих администрациях на ключевых должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году он стал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего, в 2004 году министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана заместителем главного юрисконсульта министерства обороны США, с 2005 года по 2008 год он стал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2007 года по 2009 год был заместителем министра торговли США.

Салливан - уроженец Бостона (штат Массачусетс). Он получил степень бакалавра в университете Брауна в городе Провиденс и степень доктора права в Школе Колумбийского университета.

США Джон Салливан

Новости по теме

Новости

Сенат США единогласно принял резолюцию о геноциде армян

Убийство Павла Шеремета

В украинской полиции заявили, что бомбу под авто с Шереметом заложила детский врач

Убийство Павла Шеремета

Зеленский опроверг слухи о связи карьеры Авакова с раскрытием убийства Шеремета

Убийство Павла Шеремета

В причастности к убийству Шеремета заподозрили пятерых человек

Убийство Павла Шеремета

В убийстве Шеремета заподозрили автора гимна Сил специальных операций Украины

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Американский подросток спасся из машины, тонущей в реке, с помощью Siri

Американский подросток спасся из машины, тонущей в реке, с помощью Siri

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ "неправильным сигналом"

Премьер Великобритании и мэр Лондона взяли на избирательные участки своих собак

Премьер Великобритании и мэр Лондона взяли на избирательные участки своих собак

Парламент Казахстана принял закон о выводе части земель Байконура из аренды РФ

Парламент Казахстана принял закон о выводе части земель Байконура из аренды РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');