Российские средства ПВО отразили атаку беспилотников боевиков на авиабазу Хмеймим

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

"22 декабря 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге в понедельник.

"В 23:02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - отметил Боренков.

Он рассказал, что "усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек - Касра в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России".

Кроме того, по словам генерала, было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Хасеке и Алеппо. Также было проведено воздушное патрулирование силами армейской авиации.

Боренков сообщил, что "на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 57 обстрелов".