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Балтфлот РФ впервые сообщил о сирийском опыте офицеров 11-го армейского корпуса

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащие 11-го армейского корпуса (Калининградская область) принимали участие в операции в Сирии, полученный ими опыт используется на учениях, сообщили в воскресенье в пресс-службе Балтфлота РФ.

По данным Балтфлота, в городе Гусев (Калининградская область) на базе одной из частей армейского корпуса танкисты провели занятие по вождению техники и выполнению зачетных учебных контрольных стрельб с участием более 100 военнослужащих и 30 танков Т-72Б3. "В ходе подготовки и проведения занятий особое внимание было уделено реализации опыта современных военных конфликтов, в частности, навыков, приобретенных офицерами армейского корпуса в ходе командировок в Сирийскую Арабскую Республику", - говорится в сообщении Балтфлота.

Ранее об участии военнослужащих 11-го армейского корпуса в военной операции в Сирии не сообщалось.

11-ый армейский корпус с местом дислокации в Калининградской области сформировали 1 апреля 2016 года в составе сухопутных войск Балтийского флота. Армейский корпус стал преемником 11-й общевойсковой армии, которая в советское время дислоцировалась в Калининградской области. В настоящее время в состав корпуса входят мотострелковые, артиллерийские, ракетные соединения и воинские части, части материально-технического обеспечения и другие подразделения.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения военной полиции и морской пехоты.

Сирия Балтийский флот

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