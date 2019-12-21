Черноморский флот направил к берегам Сирии корабль с ракетами "Калибр"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", совершает переход из Севастополя в Средиземное море, сообщили в субботу в пресс-службе Черноморского флота России.

По ее данным, в настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Планируется, что уже сегодня к концу дня фрегат войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне, отметила пресс-служба.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около десяти боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.