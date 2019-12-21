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Черноморский флот направил к берегам Сирии корабль с ракетами "Калибр"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", совершает переход из Севастополя в Средиземное море, сообщили в субботу в пресс-службе Черноморского флота России.

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По ее данным, в настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Планируется, что уже сегодня к концу дня фрегат войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне, отметила пресс-служба.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около десяти боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

В январе 2017 года источник сообщал "Интерфаксу", что российские военные модернизируют базу ВМФ РФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.

Черноморский флот ВМФ Сирия Тартус Средиземное море

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