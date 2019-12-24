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Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Правительство изменило правила сдачи экзамена на водительские права. Масштабные изменения начнут действовать с 1 октября следующего года. Правила разрешат учиться вождению на автомагистралях.

– Учения по устойчивости Рунета прошли успешно. Минкомсвязи отработало сценарии негативных внешних воздействий. Учения касались также "интернета вещей", которые взаимодействуют через передачу информации друг другу.

– Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС. Он считает исчерпанными возможности евроинтеграции. Также Ильхам Алиев сослался на примеры стран, где после обещания о принятии в ЕС начались внутренние столкновения.

– В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50. Самолет проходил испытания, но причины аварии пока не называются. Пилот смог катапультироваться.

– "Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" в "зеленом дерби" в Давосе. Оркестр перед матчем по ошибке исполнил гимн России девяностых годов, его ошибку исправили болельщики. В этот раз "Салават Юлаев" выиграл "Чак-чак Cup", трофей, который разыгрывают между главными клубами Татарстана и Башкирии.

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