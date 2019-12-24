Правительство изменило правила сдачи экзамена на водительские права

Сдача экзамена по вождению в Тамбове (архив) Фото: ТАСС/Zuma

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее систему сдачи экзамена на водительское удостоверение, первые положения начнут действовать в январе, а основные вступят в силу осенью, сообщила во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа.

"Масштабная реформа подготовки водителей (...) стартует уже в начале 2020 года - соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев", - говорится в публикации.

Изданию удалось ознакомиться с постановлением правительства РФ от 20 декабря 2019 года №1734, которое меняет правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. При этом в аппарате правительства подтвердили, что документ подписан Медведевым. Ряд новшеств начнет действовать уже в январе, сразу после публикации постановления.

Так, по имеющимся у газеты данным, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.

Одновременно вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16 лет), отмечается в статье.

ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам. Или, например, кандидата в водители не допустят к экзамену в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

При этом с 1 октября 2020 года вступят в силу более масштабные изменения. Речь идет, прежде всего, о получасовом практическом экзамене - он будет состоять из элементов, которые сейчас принято называть "площадкой" и "городом", уточняется в публикации.

В рамках нового теста экзаменатор сначала проверит базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и т.д.) - сделать это, по данным газеты, постановление правительства позволяет как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки.

Новые правила не отменяют требования к образовательным организациям иметь учебную площадку, на это неоднократно обращали внимание в ГИБДД. Убедившись, что кандидат владеет азами вождения, экзаменатор направит его на улицы.

Кроме того, как стало известно газете, с 1 октября граждане получат возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Однако и ГИБДД сможет отменить положительный итог экзамена, если предоставлены поддельные документы - например, медицинские справки.

Постановление правительства РФ №1734 уточняет и сроки проведения повторных экзаменов: проверка теоретических знаний будет назначаться не ранее чем через семь дней (но не позже 30 дней) после неудачной попытки, проверка навыков вождения - также не ранее семи дней (но не позже 60 дней). Если кандидат не прошел тест и с третьей попытки, следующей возможности придется ждать не меньше месяца (но и не более трех месяцев).

Постановление носит рамочный характер, подробности появятся в регламенте приема экзаменов (его утвердят приказом МВД) и в рекомендациях для инспекторов. Подготовка документов займет десять месяцев.