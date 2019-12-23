Учения по устойчивости Рунета прошли успешно

Интернет в московском метро Фото: ТАСС/AP

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Учения по обеспечению устойчивости Рунета показали готовность государственных органов и операторов связи РФ эффективно реагировать на риски и угрозы устойчивости Рунета и сетям связи общего пользования, заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Соколов, руководивший учениями.

Он уточнил, что сценарии реализовывались в течение нескольких дней, а в понедельник подводятся итоги. Учения прошли в Москве, Ростове, Владимире и других субъектах РФ.

В ходе учений, по его словам, были отработаны несколько сценариев. Один из них был связан с порядком целостности и безопасности устойчивости функционирования интернета на территории РФ, в том числе в результате внешних негативных воздействий. Второй касался обеспечения безопасности абонентов сотовой связи, включая защиту их персональных данных, возможность перехвата трафика и раскрытия сведений об их местоположении. Кроме того, были исследованы риски и уязвимости устройств "интернета вещей", в том числе при их использовании на объектах критической инфраструктуры.

Соколов подчеркнул, что учения ставили целью "обеспечить бесперебойную работу сети интернет на территории РФ при любых обстоятельствах".

Учения будут проходить в дальнейшем, для них подготовят новые сценарии. Выводы по прошедшим учениям обобщат и представят президенту Путину.

Ранее в Минкомсвязи сообщили о проведении в понедельник учений по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, "интернета вещей" и различных сегментов сетей связи общего пользования – фиксированной и мобильной – к негативным внешним воздействиям.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый "закон об устойчивом/суверенном Рунете"), вступил в силу 1 ноября. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика.

В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной – эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года. С этой же даты госорганы должны будут использовать исключительно отечественные средства шифрования информации.

Закон предусматривает, что в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды угроз определяет кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.