Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос Фото: Reuters

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что бывший американский посол на Украине Мари Йованович не является самостоятельной фигурой, так как ее действия контролирует финансист Джордж Сорос, сообщает журнал New York Magazine.

Также Джулиани заявил, что Сорос, считающийся видным критиком действующей американской администрации, стоял за назначением нескольких американских послов на Украине. "Он добился назначения всех четверых послов там", - сказал Джулиани в интервью журналу, не уточняя, каких именно послов он имеет в виду.

В интервью программе Turning Point USA Джулиани заявил, что посольство США под руководством Йованович выступало против расследования на Украине пропажи $5,3 млрд финансовой помощи в 2017 году. Посольство делало это, так как средства были направлены в неправительственный фонд под руководством Сороса, утверждает Джулиани.

"Внезапно сотрудники посольства США под руководством Мари Йованович, которую я называю "Дева Мария Йованович", пришли (к украинцам - ИФ) и сказали им: "нет необходимости делать это, нас с этими расходами все устраивает"", - сказал Джулиани.

В ноябре бывший посол США на Украине Мари Йованович заявила на слушаниях в конгрессе, что Джулиани и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко пытались очернить ее репутацию. Она заявляла, что у них "были планы, и что они собирались сделать что-то во вред моей карьере".

Личный адвокат президента отправился на Украину в начале декабря, чтобы встретиться с нынешними и бывшими украинскими чиновниками в поисках информации, которая может помочь главе государства в рамках процедуры импичмента и нанести ущерб политическим соперникам Дональда Трампа, в том числе кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену.

После своей поездки Джулиани заявил, что намерен поделиться своими выводами с генеральным прокурором США Уильямом Барром и республиканцами Конгресса. По его словам, у него есть доказательства неправомерного поведения Байдена и администрации бывшего президента США Барака Обамы.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В итоге палата представителей проголосовала за объявление импичмента. Теперь сенату США предстоит определить, действительно ли нужно отстранять Трампа от власти.