Джулиани обнародовал отчет о поездке на Украину

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал выводы из своей поездки на Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа.

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяца расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и, в частности, показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия руководителя Белого дома.

По словам Джулиани, свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании". Импичмент, считает он, служит прикрытием для демократов.

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за пределы дела Байдена. А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", - утверждает Джулиани.

"Вы можете поставить под сомнение достоверность показаний свидетелей, но вы не можете поставить под сомнение твердые документальные доказательства, которые предоставляет каждая конкретная часть этого расследования", - отметил Джулиани.

У свидетеля Виктора Шокина - бывшего генпрокурора Украины, по словам адвоката Трампа, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байдена.

"Уволен (Шокин, - ИФ) из-за угрозы Байдена задержать $1 млрд жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов ", - пишет Джулиани.

"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина (предоставил - ИФ) записи, подтверждающие, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания", - продолжает адвокат Трампа.

По словам Джулиани, документы показывают, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывание денег компанией Burisma и Байденом".

"Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", - подчеркнул Джулиани.

Адвокат Трампа отметил, что "дальше будет еще много другого".

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.