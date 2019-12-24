Ущерб собору Святого Марка от последних наводнений оценили в $5,5 млн

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По новой оценке, из-за последних наводнений в Венеции 923-летнему собору Святого Марка был нанесен ущерб на $5,5 млн, сообщает АР. Об этом заявил главный хранитель собора Карло Альберто Тессерин.

По его словам, главный виновник разрушений не вода, а морская соль. Вместе с водой она проникает в мрамор колонн, сквозь облицовку и в кирпичную кладку и, высыхая, разрывает материалы. Отложения соли можно обнаружить на высоте до 12 метров, она внутри, но ее позволяют обнаружить новые технологии, сказал Тессерин.

В соборе местами разъедена облицовка, повреждены основания колонн в притворе. В ходе ноябрьского наводнения, когда уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше предельного уровня и собор затопило в четвертый раз за последние двадцать лет, могли быть повреждены бетонные барьеры, которые возвели, чтобы предотвратить попадание воды в собор, опасаются архитекторы. Площадь перед собором ушла на 80 см под воду, в притворе толщина воды составила 88 см, в купели - 1,3 метра.

Когда собор строили, по словам Тессерина, он считался максимально защищенным от наводнений, но с течением столетий ситуация изменилась из-за просадки грунтов и повышением уровня моря на 12 см за последние 50 лет.

Новое наводнение началось в Венеции 23 декабря, днем вода поднималась до уровня 144 см. 24 декабря вода поднялась до 139 см, затопив 60% исторического центра, а затем начала отступать. В Рождество ожидается повышение уровня воды до 120 см.