Поиск

Туристы в Венеции начали спасаться от наводнения на верхних этажах отелей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Туристы в Венеции экстренно переселяются на верхние этажи гостиниц с затопленных нижних, сообщает портал L'Agenzia di Viaggi.

"Многие отели Венеции пострадали из-за рекордного наводнения. Ущерб сильный, и он продолжает расти. Насосов, которые могли бы справиться с таким количеством воды, в гостиницах нет. Некоторые туристы с вещами экстренно переселялись с нижних этажей отелей на верхние", - пишет портал.

Уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

В среду пиковый уровень воды в городе превысил 140 см, ожидается, что днем в пятницу он поднимется до отметки 150 см. Во время наводнения затопило центральную площадь Венеции Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) "Интерфаксe" в четверг сообщали, что россияне пока не аннулируют туры, однако экскурсионные программы серьезно изменены.

Крупнейшее за полвека наводнение в Венеции

11
Италия Венеция

Новости
Российско-украинский газовый конфликт

Топ-менеджер "Нафтогаза" ответил на предложение Путина снизить цену на газ

Топ-менеджер "Нафтогаза" ответил на предложение Путина снизить цену на газ

Москва зеркально ответит на помилование в Литве двух осужденных за шпионаж россиян

Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Австралийский лайнер совершил самый долгий перелет в истории пассажирской авиации

Австралийский лайнер совершил самый долгий перелет в истории пассажирской авиации

"Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно

"Ведомости" узнали о нежелании Москвы передавать Минску Су-30СМ бесплатно

Бывший чиновник Минкультуры РФ попросил в Австрии политическое убежище

Бывший чиновник Минкультуры РФ попросил в Австрии политическое убежище

Amazon оспорит решение Пентагона отдать Microsoft "облачный" контракт на $10 млрд

Amazon оспорит решение Пентагона отдать Microsoft "облачный" контракт на $10 млрд

Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

"Интурист" подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');