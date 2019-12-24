Лукашенко предложил разместить военные самолеты РФ под Минском и Витебском

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал болтовней обсуждение в РФ возможности создания на белорусской территории базы российских Воздушно-космических сил (ВКС), но предложил Москве разместить самолеты под Минском и Витебском.

"Это был с вашей стороны (России - ИФ), пусть меня извинят ваши политики и руководители, обычный фейк. Неточно, может, выразился, модное слово. Это была просто болтовня, не знаю, кому нужна была", - заявил Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Президент Белоруссии усомнился в том, нужна ли России в принципе военная база на территории его страны. "Но если вы хотите разместить на нашей территории свои самолеты, завтра я готов принимать их лично. У нас этих военно-воздушных баз, на которых базируются наши самолеты, вертолеты, 5 штук. Приезжайте, пожалуйста", - сказал Лукашенко.

"Пожалуйста, сажайте под Минском 50 самолетов. Или под Витебском, пожалуйста, 20 самолетов. Не надо никаких баз строить. И тема закрылась", - отметил он. Лукашенко также рассказал, что обсуждал вопрос российской военной базы в Белоруссии с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда в Минске обсуждали этот вопрос с президентом (России - ИФ), я ему сказал: зачем эта база прямо у самой границы - любая ракета небольшая и аэродром выведен из строя. Авиация не играет в современной войне никакой роли. Дословно он сказал: я с тобой абсолютно согласен. Время подлета от Смоленска 3 минуты. Я ему сказал - спасибо, что ты наконец понял", - передал белорусский президент содержание беседы с российским коллегой.

Лукашенко также рассказал, что просил Путина: "Помоги мне с самолетами. Он: понимаешь - это дорого". По мнению главы белорусского государства, это выглядит следующим образом: "Я, чтобы тебя защитить, должен у тебя купить автомат".

По его словам, "мы сейчас закупаем у них (у России - ИФ) 12 или 14 самолетов Су-30". "У нас нет нефти, газа, от лекарств забираем, покупаем у них самолеты...", - посетовал Лукашенко.

В ноябре государственный секретарь белорусского Совбеза Станислав Зась говорил телеканалу "Беларусь 1", что Москва предлагала Минску финансовую помощь в закупке истребителей Су-30СМ, но взамен хотела разместить в республике свою авиабазу. По его словам, в результате руководство Белоруссии решило закупить истребители за собственные деньги.

В сентябре 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую авиационную базу, но заверил, что союзнические отношения между странами сохраняются. После этого глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение такого объекта в Белоруссии не будет способствовать стабильности и безопасности в регионе и что российские ракеты и со своей территории за секунды долетят до любой точки Европы. Переговоры о базе он комментировать отказался.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.