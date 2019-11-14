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В Минске сообщили о предложении Москвы разместить в Белоруссии авиабазу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россия предлагала Минску финансовую помощь в закупке истребителей Су-30СМ, но взамен хотела разместить в Белоруссии свою авиабазу, заявил телеканалу "Беларусь 1" госсекретарь Совбеза республики Станислав Зась.

По его словам, в результате руководство Белоруссии решило закупить истребители за собственные силы.

"Но это не одно и то же - размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации, - отметил Зась. - В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал командующий вооруженными силами, глава нашего государства. Без его непосредственного участия, поддержки мы бы сейчас эту задачу не решили".

По его словам, перед Минском стоит задача по перевооружению собственных военно-воздушных сил, прежде всего, по замене устаревшей техники.

Два первых Су-30СМ 13 ноября прилетели на аэродром в Барановичах, сообщил телеканал "Беларусь 1". Всего Белоруссия закупила 12 таких истребителей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз говорил, что его стране не нужна российская военная база, в Москве не раз говорили, что таких планов и нет.

В сентябре 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую авиационную базу, но заверил, что союзнические отношения между странами сохраняются. После этого глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение такого объекта в Белоруссии не будет способствовать стабильности и безопасности в регионе и что российские ракеты и со своей территории за секунды долетят до любой точки Европы. Переговоры о базе он комментировать отказался.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Белоруссия Барановичи Станислав Зась Сергей Лавров Владимир Макей

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