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Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК "Вагнер" в Ливии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"? Что они там делают?", - спросил Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом в Тунисе.

Эдроган напомнил, что Турция поддерживает Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, а не противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара.

Ситуация в Ливии

Ранее некоторые СМИ сообщали, что бойцы ЧВК "Вагнер" оказывают поддержку как раз силам Хафтара. Кроме того, сам Эрдоган ранее в декабре делал аналогичные заявления. При этом турецкий президент подчеркивал, что Анкара не будет закрывать глаза на присутствие наемников из РФ в Ливии.

В декабре правительство национального согласия Ливии одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Турецкая газета Yeni Şafak отмечала, что этот договор открывает возможность для оказания турецкой военной помощи Триполи.

В российском МИД отмечали, что возможность ввода в Ливию турецких войск беспокоит Москву. "Конечно. А как соседние страны будут реагировать? Есть и резолюции, и решения, оружейное эмбарго. Здесь очень много вопросов", - говорил источник в министерстве.

12 декабря командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Ливия Тунис Каис Саид Халифа Хафтар

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