Эрдоган снова заявил о присутствии бойцов "Вагнера" в Ливии

В этой стране находятся 2,5 тысячи сотрудников ЧВК, утверждает президент Турции

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара направила в Ливию только группу военных инструкторов, пишет газета Daily Sabah; политический лидер также утверждает, что в этой стране действуют тысячи иностранных наемников, в частности, бойцы ЧВК "Вагнер" из России.

"Эрдоган также затронул тему присутствия турецких сил в Ливии и критику некоторых сторон относительно решения Турции оказать военную помощь ливийскому законному правительству", - отмечает издание.

Турецкий лидер утверждает, что Анкара пока что направила в Ливию только группу инструкторов для подготовки местных военных. В то же время, президент Турции отметил, что в этой североафриканской стране присутствуют поддерживающие Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара иностранные силы.

В частности, по словам турецкого президента, речь идет о 2,5 тыс. бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". В декабре 2019 года он заявлял, что речь идет о 2 тыс. таких бойцов. "Почему этот вопрос (об иностранных силах в Ливии - ИФ) не поднимается? Когда мы об этом говорим, они не отвечают", - отметил Эрдоган.

По его словам, "речь идет не только о "Вагнере", там еще 5 тыс. солдат из Судана, к тому же там есть солдаты из Чада и Нигера". "Администрация Абу-Даби берет все возможные ресурсы, которые может найти (для поддержки Хафтара - ИФ)", - добавил Эрдоган.

В воскресенье, 19 января, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наемников в Ливию.

"Этому нужно положить конец", - привела его слова радиостанция France Info. Речь идет о выдержках из выступления Макрона на конференции в Берлине по Ливии, распространенных Елисейским дворцом.

Турция в Ливийском конфликте поддерживает находящееся в Триполи правительство национального согласия, а не ЛНА. Ранее в январе 2020 года Эрдоган объявил об отправке турецких войск в Ливию для нормализации ситуации в этой стране.