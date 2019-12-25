В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Конгрессмены США намерены сдерживать активность России и Турции в Средиземном море посредством укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает в среду американское издание The Hill.

Оно поясняет, что комплекс подобных мер включен в принятый на прошлой неделе акт о финансировании ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года ("Акте о консолидированных ассигнованиях 2020 г."), объем которого исчисляется $1,4 трлн.

Цель инициативы - сделать США ключевым игроком на газовом рынке средиземноморского региона через укрепление партнерства с рядом стран в сферах безопасности и энергетики. При этом, заключает The Hill, эти меры будут направлены на ослабление позиций России в регионе.

Речь также идет об укреплении военных связей с Грецией, о снятии оружейного эмбарго с Кипра, о поддержке региональных союзников США в противовес амбициям Турции.

"Это законодательство - посредством отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции - указывает на всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнеров (США - ИФ)", - приводит The Hill слова сенатора-республиканца Марка Рубио, одного из ведущих разработчиков инициативы.

В свою очередь сенатор-демократ Боб Менендес назвал законодательство "рассветом нового дня для политики США в Восточном Средиземноморье".

The Hill напоминает, что такие меры были приняты в Вашингтоне после того, как Турция и Ливия подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Греции и Кипра. Издание уточняет, что соглашение ставит под угрозу притязания Греции и Кипра на обнаруженные в их исключительных экономических зонах газовые месторождения.

"Это все более нестабильный регион, и с учетом Турции, совершающий решительный разворот прочь от Запада, партнерство Греции-Кипра-Израиля с США - очень своевременно", - заявил конгрессмен Гас Билиракис.

Также издание пишет, что 2 января будущего года Израиль, Греция и Кипр должны будут озвучить планы строительства газопровода из Восточного Средиземноморья в Европу.