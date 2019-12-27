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В катастрофе в Алма-Ате погиб капитан воздушного судна

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Среди погибших в крушении самолета Bek Air под Алма-Атой оказался капитан воздушного судна Марат Муратабаев. Его уже опознали, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Всего на борту были пять членов экипажа. О судьбе остальных четверых пока ничего не сообщается.

Издание Informburo.kz сообщило, что в крушении погибла выпускающий редактор Дана Круглова.

Также погиб председатель президиума РОО "Совет генералов", генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров. Об этом Tengrinews.kz сообщил участник совета Махмут Телегусов.

Fokker-100 авиакомпании Bek Air при взлете из аэропорта Алма-Аты начал терять высоту и упал в жилом квартале, столкнувшись со строящимся двухэтажным домом. На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. Пока сообщалось о 15 погибших и 66 пострадавших. Поисково-спасательные работы на месте крушения завершились.

Крушение самолета в Казахстане

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Алма-Ата Казахстан Bek Air Fokker-100

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