Девять человек отказались возвращаться в ЛНР по обмену

Еще двое пленных из списка Киева заявили, что не хотят покидать ДНР

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Луганск и Киев завершили первый этап "большого обмена" пленными, сообщила "Интерфаксу" представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева.

"У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63. Девять отказников (отказались возвращаться на территорию ЛНР)", - сказала она.

Между тем двое пленных из списка Киева отказались возвращаться из самопровозглашенной Донецкой народной республики на подконтрольную Украине территорию.

"Мы местные, донецкие, нам там делать нечего, у нас семьи и дети здесь. В Украину не хотим возвращаться. Пробыли в заключении 16 месяцев. Но нам дали второй шанс, и мы остаёмся здесь. Претензий к правоохранителям ДНР не имеем", - сказала девушка, отказавшаяся ехать на территорию Украины.

Она пояснила, что ей и ее подруге вменяли подозрения в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Между тем прибывшие автобусы с освобожденными украинской стороной сторонниками ДНР встречают родственники с цветами. Кроме того, на место с подконтрольной Украине территории прибыла наблюдатели миссии ОБСЕ.

Согласно договоренностям, Киев должен передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек.