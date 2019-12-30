Что случилось этой ночью: понедельник, 30 декабря

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Иракская база с солдатами США попала под ракетный обстрел. Это второй за неделю обстрел базы в Ираке, где находятся американские военные. В США считают, что нападения устраивают боевики при поддержке Ирана.

– Следствие назвало версии авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты. Из возможных причин исключили погодные условия. Останки лайнера будут детально обследовать на территории аэропорта.

– Трамп обвинил компанию Twitter во временной блокировке его аккаунта. Скандал связан с твитом, в котором Трамп назвал имя предполагаемого осведомителя, положившего начало процедуре импичмента. Twitter придерживается политики неразглашения личных данных пользователей.

– Эспер, Помпео и Болтон пытались убедить Трампа разморозить военную помощь Украине. Болтон уже ушел со своего поста. Вопрос военной помощи Украине стал ключевым в инициировании процедуры импичмента Трампа.

– 19 граждан Белоруссии пострадали в аварии с автобусом под Псковом. Водитель автобуса съехал в кювет по ходу движения. Среди пострадавших трое детей.

– Россия проиграла США на молодежном ЧМ по хоккею. Игра завершилась со счетом 1:3. Россия опустилась на второе место в группе.