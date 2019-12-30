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Следствие назвало версии авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Следователи рассматривают ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб в качестве возможных причин крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, идет демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", – добавил глава МВД.

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата – Нур-Султан после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Казахстан Алма-Ата Fokker-100

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