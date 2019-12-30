19 граждан Белоруссии пострадали в аварии с автобусом под Псковом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус, перевозивший граждан Белоруссии перевернулся в кювет под Псковом, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

"Авария произошла на 269 км трассы Р-23 "Санкт-Петербург - Невель - граница с Р. Белоруссия". Водитель, управляя автобусом "Неоплан" на маршруте "Минск - Санкт-Петербург", совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием", - сказали в ГИБДД РФ.

В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Между тем, информированный источник сообщил, что число пострадавших увеличилось до 19 человек, включая 3 детей. "14 человек госпитализированы", - сказал он.

Всего в автобусе было 50 человек, все граждане Белоруссии.