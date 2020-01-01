Госсекретарь Помпео отложил поездку на Украину и в Белоруссию из-за событий в Ираке

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за событий в Ираке, где протестующие пытались проникнуть в американское посольство. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Госсекретарю нужно остаться в Вашингтоне, чтобы следить за ситуацией в Ираке и обеспечивать безопасность сограждан на Ближнем Востоке, объяснили в ведомстве.

Ранее предполагалось, что поездка Помпео в Европу и Центральную Азию пройдет с 3 по 7 января. Новые даты его турне еще не определены.

29 декабря в Ираке была обстреляна военная база, на которой находились американские военные. 31 декабря участники акции протеста против авиаударов США по иракским ополченцам попытались прорваться в американское посольство в Багдаде. 1 января протестующие ушли от дипмиссии. Президент Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.