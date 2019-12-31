Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Ираке

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - За беспорядками, происходящими в районе посольства США в Багдаде, стоит Иран, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Теперь Иран организовал атаку на посольство США в Ираке. Он понесет за это ответственность в полном объеме", - написал он в твиттере.

Кроме того, Трамп предупредил, что рассчитывает "на то, что Ирак использует свои силы, чтобы защитить посольство. И мы им об этом сообщили".

Ранее сообщалось, что сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник предприняли попытку штурма американского посольства в Багдаде. После похорон скорбящие направились в "зеленую зону" города, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до американского посольства.

Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали здание бутылками для воды. Протестующие также вывесили на стенах посольства флаги группировки, по которой США ранее нанесли удары.

Десяткам протестующих удалось, снеся ворота, прорваться на посольскую территорию. Оттуда были видны языки поднимающегося пламени. В результате против демонстрантов был применен слезоточивый газ, были слышны звуки выстрелов и рев сирены. О пострадавших не сообщается.

Телеканал "Аль-Арабийя" сообщал со ссылкой на источники, что посол США в Багдаде отбыл в неизвестном направлении.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии. В свою очередь шиитское ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.