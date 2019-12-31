Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Фото: Reuters

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.

После похорон ополченцев скорбящие направились в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до посольства США.

Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали его бутылками для воды.

Также протестующие вывесили на стенах посольства флаги группировки, по которой США ранее нанесли удары.

Демонстранты выкрикивали антиамериканские лозунги и несли транспаранты с надписями: "Смерть Америке, смерть Израилю!"

BREAKING - LIVE: Iraq protesters gather near US embassy in Baghdad, following US conducted air attacks in Iraq and Syria against the pro-Iran Kataib Hezbollah armed group. https://t.co/70rCmk0OA5 — Al Jazeera News (@AJENews) December 31, 2019

Тем временем, телеканал "Аль-Арабийя" сообщил со ссылкой на источники, что посол США в Багдаде уехал в неизвестном направлении.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки нанесли удары по ряду объектов этой группы в Ираке и Сирии.

В свою очередь шиитское ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.