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Убийство Сулеймани угрожает международному праву - Косачев

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Убийство генерала Сулеймани в Багдаде силами США по обвинению в пособничестве терроризму является опасным прецедентом и угрожает системе международного права, сформированной по итогам Второй Мировой войны, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Удар был нанесён по территории суверенного государства, не находящегося в состоянии войны с США. Использовались военные подразделения, находящиеся на территории этого государства с четко ограниченным мандатом - только противодействие ИГИЛ (запрещено в РФ). Уничтожены лица, занимающие официальные должности в третьем государстве. Использованы обвинения в пособничестве терроризму, не сертифицированные ООН... Неужели непонятно, что уничтожается международное право в принципе - в том виде, как оно сложилось по итогам Второй Мировой войны и каким оно смогло пока не допустить бесчисленного количества других войн?", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Косачев также выразил надежду, что члены Совбеза ООН при обсуждении данной темы смогут "оставить США в одиночестве".

"Надежд немного, но слишком опасна ситуация, слишком она угрожает остальному человечеству", - добавил он.

США Косачев

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