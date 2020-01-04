Сенатор-демократ просит конгресс США помешать Трампу воевать с Ираном

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение сената проект резолюции, нацеленный на то, чтобы президент США Дональд Трамп не мог без разрешения конгресса развязать войну с Ираном, сообщают американские СМИ в субботу.

В случае одобрения этой инициативы в обеих палатах, Трамп будет обязан в течение 30 дней отозвать американские войска, задействованные в противостоянии с Ираном, поясняет издание The Hill.

"В течение нескольких лет я был крайне обеспокоен тем, что президент может развязать войну с Ираном. Теперь мы достигли точки, когда конгресс должен вмешаться, прежде чем Трамп придумает еще большие неприятности для наших военных", - заявил Кейн, слова которого приводят американские СМИ.

"Мы обязаны, ради наших военнослужащих, провести обсуждение и голосование по поводу того, соответствует ли нашим национальным интересам еще одна ненужная война на Ближнем Востоке", - добавил сенатор.

Инициатива Кейна может быть отправлена на подпись Трампу, если ее одобрят обе палаты конгресса.

Свое предложение сенатор сформулировал после того, как США нанесли авиаудар близ аэропорта Багдада и ликвидировали командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани. Тегеран пообещал, что не оставит это без ответа.