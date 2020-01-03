Иранцы вышли на улицы почтить память убитого генерала Сулеймани

Демонстрация в Тегеране в память генерала Касема Солеймани Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Иранцы после пятничной молитвы собираются на улицах городов, чтобы отдать дань уважения убитому командующему спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани, сообщает телеканал Press TV.

Демонстрации проходят в Тегеране, Тебризе, Араке, Ширазе, на родине погибшего военачальника - в Кермане. Участники акций несут флаги и портреты Сулеймани, а также скандируют: "Смерть Америке!".

Ранее стало известно о гибели Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. Он объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

Также в пятницу Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каана новым командующим спецподразделением "Кудс".