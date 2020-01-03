Трамп: ликвидация Сулеймани была предпринята, чтобы остановить войну, а не начать ее

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ликвидация командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани имела целью предотвратить войну.

"Прошлой ночью мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы ее начать", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-о-Лаго.

При этом Трамп повторил, что Вашингтон не добивается смены режима в Иране.

Также президент обвинил убитого Сулеймани в том, что он двадцать лет дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, и что он несет ответственность за гибель сотен американцев. Трамп заявил, что именно он стоял за последними нападениями на американцев в Ираке, за ракетным обстрелом базы у Тикрита, за организацией беспорядков у посольства США в Багдаде.

"То, что США сделали вчера, надо было сделать уже давно. Многие жизни были бы спасены", - добавил Трамп.