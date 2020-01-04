Трехдневный траур объявили в Ираке в связи с гибелью Сулеймани

Дубай. 4 января. INTERFAX.RU - Правительство Ирака объявило о трехдневном трауре в связи с гибелью на этой неделе командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани и одного из командиров иракского шиитского ополчения, сообщают западные СМИ.

Распоряжение об общенациональном трауре отдал премьер Ирака Адель Абдул Махди, назвавший погибших мучениками.

Ранее на этой неделе в результате американского авиаудара близ Багдада погибли 10 человек: Сулеймани и сопровождавшие его иранцы и иракцы.