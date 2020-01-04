Иранского генерала Сулеймани похоронят 7 января в родном городе

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Похороны убитого США командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани состоятся 7 января в его родном городе Кермане, сообщили в субботу в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

До этого в течение трех дней в Иране пройдут траурные церемонии, отмечается в заявлении КСИР, переданном в СМИ.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани встретился с семьей погибшего генерала и пообещал, что США будут долго страдать от последствий содеянного.

По сообщению агентства Tasnim, Рухани заверил, что Вашингтон "будет страдать от последствий своих преступных действий не только сейчас, но и в течение нескольких лет".

Сулеймани погиб во время нанесенного США авиаудара близ аэропорта Багдада ранее на этой неделе. Как сообщил Пентагон, операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.