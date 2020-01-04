Демонстранты в Багдаде пообещали отомстить за смерть Сулеймани

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Иракские демонстранты собрались в одном из шиитских районов Багдада, чтобы проститься с погибшим в результате авиаудара США командиром иранского спецподразделения "Кудс" Касемом Сулеймани, сообщают в субботу западные СМИ.

Участники многотысячной акции скандируют лозунг "смерть Америке".

Также они обещают отомстить и за погибшего вместе с Сулеймани командира иракских Сил народной мобилизации Абу Мехди аль-Мухандиса.

Всего в результате точечного авиаудара, нанесенного в минувшую пятницу по району близ аэропорта Багдада, погибли десять человек - пять иракцев и пять иранцев.

Тегеран пообещал, что не оставит без ответа убийство Сулеймани, фактически отвечавшего за реализацию существенной части политики Ирана на Ближнем Востоке.