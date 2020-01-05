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Глава британского МИД посетит США после встреч с коллегами из Франции и Германии

Лондон. 5 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует в четверг на будущей неделе посетить Вашингтон, сообщают СМИ со ссылками на представителя британского внешнеполитического ведомства.

Он также проинформировал, что министр перед поездкой в Вашингтон намерен провести встречи со своими французским и германским коллегами.

Наблюдатели отмечают, что главной целью встреч, по всей вероятности, будет согласование позиций по обстановке на Ближнем Востоке после убийства американскими военными в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани и возможных в связи с этим ответных действий Тегерана.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при целенаправленном ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Дональда Трампа.

Великобритания МИД США Франция Германия Ближний Восток Иран Сулеймани

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