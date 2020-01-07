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Папа римский поздравил православных верующих с Рождеством

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск обратился ко всем верующим, отмечающим в воскресенье Рождество.

"Я обращаюсь с особой мыслью к братьям восточных церквей, католикам и православным, кто празднует сегодня Рождество Господне. Желаю всем света и мира Христа Спасителя", - написал он в своем твиттере.

7 января в мире отмечается праздник Рождества Христова по юлианскому календарю. Вместе с Русской церковью его встречают в Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской церквях.

Православные христиане встретили Рождество

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Москва. Около храма Христа СпасителяМосква. В храме Христа СпасителяКронштадт. В Кронштадтском Военно-Морском собореМосква. В храме Христа СпасителяБелград. Сербия. Около храма Святого Саввы. Сжигание дубовых ветвей в СочельникСанкт-Петербург. Возле Казанского собораВифлеем. Празднование СочельникаТравник. Босния и ГерцеговинаВифлеем. В церкви Рождества ХристоваКиев. Украина. Возле Софийского собораСкопье. Македония. В соборе Святого Климента
Москва. Около храма Христа Спасителя
Ватикан папа римский Рождество

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