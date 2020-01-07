Папа римский поздравил православных верующих с Рождеством

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск обратился ко всем верующим, отмечающим в воскресенье Рождество.

"Я обращаюсь с особой мыслью к братьям восточных церквей, католикам и православным, кто празднует сегодня Рождество Господне. Желаю всем света и мира Христа Спасителя", - написал он в своем твиттере.

I address a special thought to the brothers of the Eastern Churches, Catholic and Orthodox, who today celebrate the Lord's Christmas. To all I wish the light and peace of Christ the Saviour. — Pope Francis (@Pontifex) 7 января 2020 г.

7 января в мире отмечается праздник Рождества Христова по юлианскому календарю. Вместе с Русской церковью его встречают в Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской церквях.