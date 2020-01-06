Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с рождественским посланием к верующим Русской православной церкви, в котором призвал отказаться от комфорта как наивысшей ценности.

"Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место - это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями", - говорится в патриаршем послании.

При этом патриарх напоминает, что в силах человека вспомнить, что Бог рядом и "смиренно ждет, когда мы наконец (...) впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова".

Предстоятель Церкви также призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт.

"Не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя?", - над этими вопросами предлагает задуматься патриарх Кирилл и в преддверии Рождества отринуть "бремя страстей", помолиться об укреплении единства православия и "умножении любви".