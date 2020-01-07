Поиск

Президент России прибыл из Дамаска в Стамбул

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вечером во вторник прибыл в Стамбул.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, публичных мероприятий в Стамбуле на вечер 7 января у Путина не запланировано, рабочая программа намечена на 8 января. В частности, российский лидер в среду примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

В миреПутин и Асад посетили Большую мечеть ДамаскаЧитать подробнее

Путин прибыл в Стамбул из Дамаска, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, проехал по улицам Дамаска.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе визита Путина в Стамбул запланированы его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция Сирия Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 7 января

НАТО выведет некоторое число военных из Ирака

Путин и Асад посетили Большую мечеть Дамаска

Помпео разъяснил, как Трамп принимал решение об операции в Багдаде

Посольство Таджикистана не подтвердило гибель своих граждан на пожаре в Раменском

В Иране насчитали 50 жертв давки на прощании с генералом Сулеймани

В Иране насчитали 50 жертв давки на прощании с генералом Сулеймани

США начали готовиться к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

Путин провел переговоры с Асадом в Дамаске

Число жертв давки на прощании с Сулеймани увеличилось до 40 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');