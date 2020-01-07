Президент России прибыл из Дамаска в Стамбул

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вечером во вторник прибыл в Стамбул.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, публичных мероприятий в Стамбуле на вечер 7 января у Путина не запланировано, рабочая программа намечена на 8 января. В частности, российский лидер в среду примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Путин прибыл в Стамбул из Дамаска, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, проехал по улицам Дамаска.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе визита Путина в Стамбул запланированы его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.