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Лидеров Турции и Ирана не уведомили заранее о визите Путина в Дамаск

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым в среду в Стамбуле проведет переговоры Владимир Путин, не был уведомлен о планах российского коллеги посетить Дамаск накануне визита в Турцию, сообщили в Кремле.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос "Интерфакса", были ли партнеры по "астанинскому формату" урегулирования в Сирии - лидеры Турции и Ирана - заранее проинформированы о план президента РФ совершить визит в Дамаск.

Президент РФ прибыл в Стамбул накануне вечером после блиц-визита в Дамаск, где он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ и проехал по сирийской столице.

Владимир Путин Сирия Иран Турция

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