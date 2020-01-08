Асад объявил о военном успехе на территории Сирии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад констатировал очевидный успех в освобождении территории Сирии от террористов и предложил президенту Владимиру Путину обсудить дальнейшие шаги на этом направлении.

"Буквально несколько месяцев назад на наши головы здесь без остановки падали снаряды. Вы прекрасно знаете о тех усилиях, которые предприняла российская армия во взаимодействии с сирийской, чтобы освободить большую часть территории Сирии", - сказал Асад на переговорах с президентом РФ в Дамаске.

Видеозапись переговоров опубликована на youtube-канале сирийского информационного агентства SANA.

Президент Сирии подчеркнул, что "каждый раз, когда мы продвигаемся вперед и достигаем успехов, ситуация начинает все больше усложняться, потому что есть попытки поднять терроризм".

"Поэтому ваш сегодняшний визит очень важен, чтобы обсудить те препятствия и сложности, которые возникают для политического процесса. Как мы можем взаимодействовать, чтобы достичь новых успехов, координируя наши действия в борьбе с терроризмом", - обратился Асад к российскому коллеге.