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Причиной крушения украинского самолета в Иране стало возгорание двигателя

Boeing начал собирать информацию о крушении лайнера в Иране

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Компания Boeing поставлена в известность о крушении лайнера Boeing 737-800 украинских международных авиалиний, она начала сбор информации об обстоятельствах происшествия, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Как ранее сообщили иранские СМИ, крушение произошло по "техническим причинам". Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что пока не ясно, на каком основании был сделан такой вывод.

Самолет украинских международных авиалиний, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился вблизи тегеранского аэропорта, все 170 человек, находившиеся на борту, погибли.

Иран Тегеран Украина МАУ Boeing-737

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