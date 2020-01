Пассажирский самолет упал после вылета из Тегерана

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет со 180 пассажирами на борту упал в тегеранском аэропорту имени имама Хомейни в среду, сообщило агентство Tashim со ссылкой на директора аэропорта.

По информации агентства, самолет "Боинг 737-800" упал сразу после взлета. Пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера. Сигнал самолета пропал с сайта FlightRadar24. Он принадлежит "Международным авиалиниям Украины".

О жертвах и пострадавших не сообщалось. Причина падения, предположительно, в технической неисправности.

Видеозапись с самолетом появилась в твиттере.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q