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Власти Ирана заявили о гибели 176 человек при падении Boeing

Зеленский выразил соболезнования родным погибших при крушении Boeing в Иране

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета возле Тегерана.

В миреПассажирский самолет упал после вылета из ТегеранаПассажирский самолет упал после вылета из ТегеранаЧитать подробнее

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал он в Телеграм-канале в среду.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.

По данным представителя спасательной службы аэропорта Пира Хуссейна Куливанда, все 170 человек, находившихся на борту самолета, украинских международных авиалиний, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана, погибли.

Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев 02:42 UTC (5:42 по Москве). Последние данные от самолета поступили в 02: 44 UTC (5:44 по московскому времени).

Иран Тегеран Украина МАУ Boeing-737 Владимир Зеленский

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