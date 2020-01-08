Air France приостановила полеты над Ираном и Ираком

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France объявила в среду о решении приостановить полеты над территорией Ирана и Ирака.

"Air France, как только стало известно об авиаударах (Ирана по базам в Ираке - ИФ) решила приостановить все полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Речь идет о мере предосторожности", - заявил представитель компании, слова которого приводят парижские СМИ.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в России).

Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.