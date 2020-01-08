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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалиний Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился утром в среду, после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

По данным украинского МИД, среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Как отметили иранские СМИ, причиной катастрофы Boeing 737-800 стало возгорание двигателя, вызванное техническими неполадками.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Украина МАУ Boeing-737

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