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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В авиакомпании-владельце упавшего в Иране Boeing заявили о его исправности

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила об исправности самолета Boeing 737-800, разбившегося в Иране.

"Воздушное судно было исправно", - заявил, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, президент компании Евгений Дыхне.

По его словам, 6 января этого года проводилось последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом "Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", - подчеркнул Дыхне.

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В МАУ также подчеркнули, что будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя самолета Boeing, а также с участием Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на Украине.

Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причинах трагического события сразу после их выяснения.

В то же время в МАУ отказались комментировать любую информацию, за исключением официально обнародованной.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира и девять членов экипажа. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Украина МАУ Boeing-737

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