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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Катастрофа украинского самолета в Иране. Обобщение

Что известно о крушении "Боинга" под Тегераном к данной минуте

Катастрофа украинского самолета в Иране. Обобщение
На месте авиакатастрофы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет "Международных Авиалиний Украины" (МАУ) разбился утром 8 января в Иране близ аэропорта Тегерана.

По предварительным данным, на борту Boeing-737 находились 168 пассажиров и девять членов экипажа (всего 177 человек). Все находившиеся на борту погибли. Точное число жертв уточняется, также сообщалось о 176 находившихся на борту "Боинга"

Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

Украинская авиакомпания уточняет, что на борту находились 11 граждан Украины, 73 гражданина Канады, 71 гражданин Ирана, 8 граждан Швеции, 6 граждан Афганистана, 4 гражданина Германии, 3 подданных Великобритании.

Почему упал самолет?

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

Иранское информагентство IRNA сообщает со ссылкой на представителя аэропорта, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя, которое было вызвано техническими неполадками.

По данным посольства Украины в Иране, в настоящий момент версия теракта исключается.

Однако через несколько часов украинское посольство в Иране уточнило свою позицию и сообщило, что пока никаких версий причин авиакатастрофы называть не будет.

При этом в "Международных Авиалиниях Украины" не увидели среди возможных причин трагедии ошибку экипажа. "Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем", - заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

В авиакомпании подчеркивают, что Boeing 737-800 был выпущен в 2016 году и куплен новым у производителя. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года. Представитель МАУ отметил, что воздушное судно было исправно.

Между тем, Генпрокуратура Украины начала расследование авиакатастрофы в Иране по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей".

Последовавшее ужесточение мер безопасности

Украинская авиакомпания, чей лайнер разбился в Иране, приостанавливает выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Росавиация после авиакатастрофы и на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Такое решение принято в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.

Другие международные авиакомпании также начали приостанавливать полеты над территорией Ирана и Ирака.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране

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