МИД Украины заявил о гибели в авиакатастрофе в Иране граждан семи стран

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - 82 гражданина Ирана погибли при крушении Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3", - написал он в твиттере.

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020 г.

Таким образом Пристайко подтвердил информацию об 11 погибших гражданах Украины в результате авиакатастрофы в Иране.

Украинские власти продолжают расследование, добавил он.

Как сообщалось, самолет Boeing-737, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Сервис Aviation Newsroom, отслеживающий данные о полетах воздушных судов, сообщил ранее, что 73 из общего числа погибших - граждане Канады, 71 - Ирана, 11 - Украины, 8 - Швеции, 6 - Афганистана, 4 - Германии и 3 - Великобритании.