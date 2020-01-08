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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

МИД Украины заявил о гибели в авиакатастрофе в Иране граждан семи стран

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - 82 гражданина Ирана погибли при крушении Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3", - написал он в твиттере.

Таким образом Пристайко подтвердил информацию об 11 погибших гражданах Украины в результате авиакатастрофы в Иране.

Украинские власти продолжают расследование, добавил он.

Как сообщалось, самолет Boeing-737, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Сервис Aviation Newsroom, отслеживающий данные о полетах воздушных судов, сообщил ранее, что 73 из общего числа погибших - граждане Канады, 71 - Ирана, 11 - Украины, 8 - Швеции, 6 - Афганистана, 4 - Германии и 3 - Великобритании.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Тегеран Украина МАУ Boeing-737

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