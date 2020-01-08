Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Представители сторон ливийского конфликта оказались в Риме

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в среду находятся в Риме для переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте, сообщает газета La Repubblica.

Конте в настоящее время проводит консультации с Хафтаром, ориентировочно в 20:30 по Москве у главы итальянского правительства запланированы переговоры с Сарраджем. Итальянская сторона надеется, что переговоры позволят придать импульс дипломатическому урегулированию ливийского кризиса.

В миреПутин и Эрдоган предложили объявить перемирие в ЛивииЧитать подробнее

La Repubblica отмечает, что в последние часы над урегулированием ливийского конфликта активно работает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. В среду он обсудил проблему Ливии в Брюсселе. Накануне вечером министр побывал в Турции, где также поднял эту тему.

Ранее в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие.

В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, который с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.

Ливия Файез Саррадж ЛНА Халифа Хафтар Италия

Новости по теме

Новости

Президент США предложил России и Китаю отказаться от СВПД

Удар Ирана по военным базам США

Трамп заявил, что американцы не пострадали при иранском обстреле в Ираке

Трамп заявил, что американцы не пострадали при иранском обстреле в Ираке

В Нигерии освободили похищенных пиратами российских моряков

В Нигерии освободили похищенных пиратами российских моряков

Путин и Эрдоган предложили объявить перемирие в Ливии

Удар Ирана по военным базам США

Рухани предостерег Вашингтон от резких шагов после ударов Ирана по базам США

Путин и Эрдоган дали официальный старт работе газопровода "Турецкий поток"

Путин гарантировал безопасность поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин гарантировал безопасность поставок газа по "Турецкому потоку"

Новак назвал "Турецкий поток" одним из крупнейших проектов в мире

В Киеве опубликовали список 167 погибших пассажиров упавшего в Иране лайнера

Педро Санчес официально возглавил правительство Испании

Педро Санчес официально возглавил правительство Испании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');