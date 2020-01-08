Представители сторон ливийского конфликта оказались в Риме
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в среду находятся в Риме для переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте, сообщает газета La Repubblica.
Конте в настоящее время проводит консультации с Хафтаром, ориентировочно в 20:30 по Москве у главы итальянского правительства запланированы переговоры с Сарраджем. Итальянская сторона надеется, что переговоры позволят придать импульс дипломатическому урегулированию ливийского кризиса.
La Repubblica отмечает, что в последние часы над урегулированием ливийского конфликта активно работает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. В среду он обсудил проблему Ливии в Брюсселе. Накануне вечером министр побывал в Турции, где также поднял эту тему.
Ранее в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии.
В Ливии в настоящее время установилось двоевластие.
В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.
Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, который с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.