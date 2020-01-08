Представители сторон ливийского конфликта оказались в Риме

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в среду находятся в Риме для переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте, сообщает газета La Repubblica.

Конте в настоящее время проводит консультации с Хафтаром, ориентировочно в 20:30 по Москве у главы итальянского правительства запланированы переговоры с Сарраджем. Итальянская сторона надеется, что переговоры позволят придать импульс дипломатическому урегулированию ливийского кризиса.

La Repubblica отмечает, что в последние часы над урегулированием ливийского конфликта активно работает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. В среду он обсудил проблему Ливии в Брюсселе. Накануне вечером министр побывал в Турции, где также поднял эту тему.

Ранее в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии.