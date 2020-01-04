Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии для противостояния иностранной агрессии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии, сообщает в субботу портал "Аль-Масдар".

На такой шаг он пошел после того, как ранее в январе парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи врагам Хафтара - правительству национального единства, базирующемуся в Триполи.

В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие существенную часть территории Ливии, пытаются захватить Триполи. Пока что эти попытки не приносят ощутимых результатов.