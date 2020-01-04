Поиск

Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии для противостояния иностранной агрессии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии, сообщает в субботу портал "Аль-Масдар".

На такой шаг он пошел после того, как ранее в январе парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи врагам Хафтара - правительству национального единства, базирующемуся в Триполи.

В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие существенную часть территории Ливии, пытаются захватить Триполи. Пока что эти попытки не приносят ощутимых результатов.

Ливия

Новости

Сенатор-демократ просит конгресс США помешать Трампу воевать с Ираном

Что произошло за сутки: пятница, 3 января

Москва призвала США отказаться от незаконных методов достижения своих целей

Помпео обсудил с Лавровым американскую операцию в Багдаде

Кадыров осудил атаку США, в которой погиб иранский генерал

"Дизельный" скандал Volkswagen

Volkswagen начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту" в Германии

Volkswagen начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту" в Германии

Во Франции начались поиски возможного сообщника напавшего с ножом на прохожих

"Белнефтехим" пообещал выполнить все обязательства по экспорту нефтепродуктов

Во Франции человек с ножом напал на прохожих в парке

Во Франции человек с ножом напал на прохожих в парке

Трамп обвинил Сулеймани в причастности к гибели миллионов человек

Трамп обвинил Сулеймани в причастности к гибели миллионов человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');