РФ призвала партнеров по СВПД создать условия для его реализации

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Странам-участницам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе Ирана необходимо продолжать усиленно работать для его сохранения, заявляют в МИД РФ.

"Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), являются следствием накопившихся внутри договорённостей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать. Не видим иного действенного рецепта для спасения "ядерной сделки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Российская сторона сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нём целям, над достижением которых мы готовы продолжать работать. Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договорённостей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа, прежде всего, со стороны основных участников СВПД. Убеждены, что, когда эти вызовы будут преодолены, у иранской стороны не останется причин отклоняться от согласованных требований. Настоятельно призываем всех партнёров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло", - подчеркнули в МИД РФ.

"Отказ Тегерана от предусмотренных СВПД ограничений на развитие своих мощностей и технологических возможностей в области обогащения урана сам по себе не несёт какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия. Все свои действия Иран осуществляет в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ. Отмечаем заявленную иранским руководством приверженность сотрудничеству с Агентством, готовность поддерживать его на прежнем уровне, который беспрецедентен как по масштабам, так и по глубине проверок", - отметили в ведомстве.

"Подчеркиваем, что речь идёт о временной приостановке тех элементов СВПД, которые выходят за рамки ДНЯО и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. На них Иран согласился в 2015 г. ради достижения компромисса, исходя из выстроенного в рамках сделки баланса интересов и принципа взаимности. Этот баланс был нарушен не по его вине", - заявили в МИД.

В ведомстве исходят из того, что "сохранение всеобъемлющих договорённостей и обеспечение их устойчивой реализации должно оставаться приоритетной задачей для всех партнеров". "Призываем все вовлечённые стороны руководствоваться именно этими соображениями, не создавать дополнительной напряжённости и неопределённости в отношении перспектив СВПД, остающегося глобальным достоянием", - говорится в сообщении.

"Отдаём должное официальным иранским заверениям в том, что объявленный этап приостановки является заключительным. Ожидаем, что МАГАТЭ подтвердит это. Еще более важное значение придаём готовности Тегерана незамедлительно вернуться к полному соблюдению всех требований СВПД, как только будут сняты его законные озабоченности относительно невыполнения условий "ядерной сделки" некоторыми другими участниками. В этом плане действительно есть пробелы, которые неоднократно обсуждались. Надеемся, что необходимые развязки в конечном итоге будут найдены. Многое в этом отношении зависит от наших европейских коллег", - отметили в МИД.

В ведомстве считают, что заявление Ирана о том, что он более не считает себя связанным теми или иными ограничениями, предусмотренными в СВПД, необходимо рассматривать в контексте всего происходящего вокруг договорённостей, начиная с мая 2018 г., когда США в одностороннем порядке от них отошли.

"Последовавшие за этим со стороны Вашингтона массированные нападки на СВПД и те государства, которые продолжают выполнять договорённости, скреплённые резолюцией СБ ООН 2231, стали серьёзным осложнением в процессе осуществления "ядерной сделки". Первопричины нынешнего кризиса вокруг СВПД кроются именно в этом. Они хорошо известны и понятны всем членам международного сообщества, так что переложить ответственность на Иран ни у кого не получится", - добавили в ведомстве.