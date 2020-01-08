Медведев поручил представить предложения по безопасности россиян на Ближнем Востоке

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев дал поручения ряду ведомств и спецслужб до конца недели провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.

"Оцените угрозы безопасности российских граждан, находящихся в ближневосточном регионе, в том числе, в районе Персидского и Оманского заливов, с учетом различных сценариев развития ситуации. Представьте предложения по мерам, относящимся к компетенции правительства РФ, направленным на обеспечение безопасности российских граждан", - говорится в поручении премьера.

Медведев поручил доложить в срок до 9 января.

Кроме того, вице-премьеру Максиму Акимову, главам МИД Сергею Лаврову, Минтранса Евгению Дитриху и Минэкономразвития Максиму Орешкину поручено в срок до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе, в том числе, в районе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий.

Как сообщалось, в среду утром самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing 737-800, летевший из Ирана в Киев, разбился в районе аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту лайнера погибли, среди них 11 украинцев.

Кроме того, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара Тегерана по военным базам в Ираке, где находятся военные США.